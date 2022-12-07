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بالفيديو.. تلاوة جميلة من مهاجم المنتخب المغربي عبدالرزاق حمدالله

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لتلاوة جميلة من مهاجم المنتخب المغربي عبدالرزاق حمدالله

العالم - المغرب

نشاهد ونتمع معا للتلاوة في الفيديو الملحق..

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