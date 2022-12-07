شاهد.. كويتي ينتقد ما يحدث في ميدل بيست!

العالم - الكويت

اللافت أن جميع تعليقات السعوديين متفقة معه، والجميع يقول له "غير راضين لكن ما بيدنا شي".

في السياق قالت شبكة CNN الأمريكية: إن ابن سلمان غيّر السعودية، من دولة كانت تعرف بأنها مهد الإسلام، إلى دولة تستضيف أكبر حدث موسيقي وأكثرها صخبًا في العالم.

من ناحية أخرى اتهم الناشط السعودي تركي الشلهوب ولي العهد السعودي بأنه يريد ضرب قواعد الإسلام في المملكة.

وكتب في حسابه بتويتر:

"محمد بن سلمان يعمل على ضرب قواعد الإسلام في المملكة، بدأ باعتقال العلماء، ثم بفرض الحفلات الماجنة على المجتمع،ورفع صوت الليبرالية المُتطرفة، مقابل ذلك ضيّق على المساجد وفرض نوع من الخطاب الركيك على خطباء المنابر، وأسكت كلَّ صوتٍ يدعو إلى الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة."