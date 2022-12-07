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السوداني يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات بناءة مع سوريا

السوداني يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات بناءة مع سوريا
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرص العراق على إقامة علاقات بناءة مع سوريا.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، عصر اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية حسين عرنوس"، مبينا، أن "الاتصال شهد التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد".

وأكد السوداني "حرص العراق على إقامة علاقات بناءة مع الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، إلى جانب التنسيق الأمني والاستخباري في ملاحقة فلول الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار شعبيهما".

فيما أبدى عرنوس رغبة بلاده "في توطيد علاقاتها مع العراق، وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين".

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السوداني يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات بناءة مع سوريا

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