بالفيديو.. أجمل أهداف المنتخبات الاسيوية في بطولات كأس العالم

العالم - خاص بالعالم

أما في العرس الكروي عام 2022، سجلت قطر وهي الدولة المستضيفة للمونديل 2022 هدف يتيم في ثلاث مباريات، مقابل تلقي شباكه سبعة أهداف. مع ثلاث هزائم وبلا رصيد من النقاط، وهذا ما كان عليه أداء منتخب قطر في المونديال.

أما ايران ثلاث مباريات، وخسارتان، وفوز واحد، واستقبال مرماها سبعة أهداف، وتسجيل أربعة أهداف، ومع رصيد ثلاث نقاط هو ما كان عليه أداء إيران في المونديال.

أنهت السعودية عملها في دور المجموعات بهزيمتين وفوز واحد واستقبال خمسة أهداف، وتسجيل ثلاثة أهداف، وبرصيد ثلاث نقاط هو ما كان عليه أداء السعودية في المونديال.

وقدمت كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا أداءً جيدًا للغاية في دور المجموعات مسجلة مفاجأت من العيار الثقيل بعد أن كبدت كبرى المنتخبات الهزائم أمامها.

ولعبت اليابان أربع مباريات، خسارة واحدة، انتصاران، وتعادل، واستقبال شباكه اربعة اهداف وتسجيل اربعة اهداف، ورصيد سبع نقاط هو ما كان عليه أداء اليابان في بطولة كاس العالم2022.

أما أستراليا لعبت أربع مباريات برصيد وخسارتان، وانتصاران، وتلقي ستة أهداف في شباكها، وتسجيل اربعة أهداف، وبرصيد ست نقاط هو ما كان عليه أداء أستراليا في المونديال.

لعبت كوريا أربع مباريات، برصيد خسارتان، وفوز واحد، وتعادل، واستقبال سبعة اهداف في شباكها، وتسجيل أربعة أهداف، وبرصيد اربع نقاط هو ما عليه أداء كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم 2022.

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