إستهجان لحفاوة استقبال بن غفير بالسفارة الإماراتية + فيديو

العالم – الإمارات

فهناك انتقادات خرجت من قلب الإمارات وعلى لسان الأكاديمي عبد الخالق عبدالله المقرب من رئيس البلاد محمد بن زايد.

عبدالله وكثيرون انتقدوا الحفاوة التي استقبل فيها بن غفير وهو الذي يلقى رفضا من كثير من الدول.

هذا ما قاله الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله حول استقبال بن غفير: استغرب دعوة صهيوني فاشي واستيطاني ارهابي وسياسي متطرف لحفل اليوم الوطني للامارات. لا مكان لهؤلاء على أرض الإمارات وفي سفاراتها.. فالإمارات دولة مبادئ وقيم إنسانية نبيلة أرساها الأب المؤسس زايد طيب الله ثراه ولا تستقبل ولا تستضيف شخص كريه يروج لخطاب الكراهية ويدعو لقتل العرب.

"محمد المرزوقي" علق على كلام عبدالله: أحسنت و أظنك هذه المرة تنطق بلسان حال معظم الإماراتيين الذين لا يرحبون بمثل هؤلاء في بلادهم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق واحتراما لتاريخ بلادنا المشرف بدعم القضية الفلسطينية و الدفاع عن القدس الشريف.

في المقابل هناك من شكك بدوافع نشر الأكاديمي الإماراتي لهذه التغريدة.. ففي هذه التغريدة قال "آل ثاني": ليش الأستغراب والسؤال في تويتر؟ كلها خطوتين وأدخل على رئيس الدولة وأطرح هالسؤال؟ تغريدتك بضوء أخضر من حكومتك ولو واحد من الشعب طرح هالسؤال بتويتر كان الحين في أحدى السجون.

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