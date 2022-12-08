بالفيديو..صحفي سعودي يكشف استغلال السعودية لفتيات اجنبيات في الحفلات

العالم - السعودية

وكتب الكاتب والصحفي السعودي تركي الشلهوب في تغريدته على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "تركي آل الشيخ ينقل فتيات يبدو أنهن أجنبيات، بحافلات خاصة إلى الحفلات وينشرهن بين الحضور.. مالهدف من ذلك؟ "

يقام مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي ضمن فعاليات “موسم الرياض” بمشاركة مطربين عرب وعالميين في الرياض. وأعرب الكثير من السعوديين مرارًا وتكرارًا عن غضبهم واشمئزازهم من هذه الإجراءات، مؤكدين ان الهيئة السعودية للترفيه تسعى إلى تغيير الهوية الإسلامية للمجتمع السعودي من خلال تنظيم حفلات رقص وسفور في منطقة الحرمين الشريفين.