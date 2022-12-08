بالفيديو..الجيش السوري يقضي على إرهابيين بريف اللاذقية الشمالي

العالم-سوريا

وذكر مصدر ميداني أنه “نتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة تمكنت وحدة من قواتنا المسلحة الباسلة فجر اليوم من نصب كمين محكم لعناصر مجموعة إرهابية كانت تتسلل باتجاه مواقعنا الأمامية في ريف اللاذقية الشمالي، حيث استطاعت قتل إرهابيين اثنين وجرح اثنين وأسر آخر”.

واعترف الإرهابي الذي تم أسره بأن مجموعته تنتمي لما يسمى جماعة (الفرقة الأولى ساحلية) الإرهابية وكانت تتسلل باتجاه نقاط الجيش قبل أن تقع في كمين محكم نفذته إحدى وحدات الجيش العربي السوري والذي أدى إلى مقتل الإرهابيين “أسامة غبيش” و”نورس غبيش” وجرح إرهابيين آخرين.

وتنتشر في الأرياف الشمالية لمحافظات اللاذقية وإدلب وحلب والحسكة والرقة الشمالية مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم (جبهة النصرة) وما يسمى (الجيش الوطني) الذي يضم تنظيمات إرهابية أخرى جميعها مدعومة ومرتبطة بأجندات النظام التركي العدوانية.