إيران والعراق يناقشان ظاهرة الجفاف والأهوار لدى البلدين

العالم - إيران

إلى ذلك أكد السفير آل صادق على استعداد إيران لمشاركة العراق جميع الخبرات والإمكانات والطاقات المتوفرة لديها من أجل التغلب على معضلات العواصف الترابية والجفاف والأهوار في هذا البلد.

بدوره أشار وزير الموارد المائية العراقي إلى التداعيات المخربة الناجمة عن ظاهرة الجفاف والتغير المناخي داخل المنطقة، وخاصة العراق؛ مؤكدا أهمية التعاون بين طهران وبغداد لحل هذه المعضلة، ومعلنا استعداد بلاده لتقديم كامل الدعم في هذا الخصوص.

وعزا عبد الله في هذا اللقاء "الأسباب الرئيسية" لانشغال العراق عن معالجة الجفاف حتى اليوم، إلى سياسات نظام صدام البائد وما أعقبها من حروب عديدة فرضت عليه.