موشن جرافيك: عاش أسم فلسطين بحجارة اليد وكرة القدم

العالم - فلسطين

ولم يبق فريق فلسطين مجرد فريقا عادي، حيث جعلوا العلم الفلسطيني يزين بدلة الفريق للشعور بأن الفريق ذو صلة مع أرض فلسطين حتى بات اللاعبين غير الفلسطينيين يجعلون بدلة الفريق وطنا لهم داخل المستطيل الاخضر.

واتخذ الفلسطينون كرة القدم خيارا من أجل رفع اسم فلسطين عاليا مع رفع العلم الفسطيني فوق الاكتاف ليبقى اسم فلسطين خالدا في الاذهان.

ولم تكن البطولات همّ الفريق الفلسطيني بقدر ما كان تخليد اسم فلسطين مهما، ومن أجل ان تجاري اقدامهم الايادي التي تحذف الحجارة بوجه العدو الغاصب لارضهم من خلال كرة القدم.