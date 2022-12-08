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موشن جرافيك: فلسطين رمز الشعوب في كرة القدم

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

الرفض الشعبي لكيان الاحتلال الاسرائيلي كان ومازال زينة كل عرس كروي على مر التاريخ، وذلك عبر مساندة الشعب الفلسطيني وبرفع علمه والهتاف باسمه، ونبذ الاحتلال.

العالم - فلسطين

كان لشاه ايران علاقة مع "اسرائيل" مخفية على الجميع وظل ينفي هذا الارتباط في كل فرصة حتى انخرطت كرة القدم في السياسية واستضافة "اسرائيل" كأس امم آسيا التي افسدت كل شيء.

وقال الشاه للعرب ان كرة القدم ليست سياسية، لكن لم يمض وقت طويل حتى كشفت جوهرة كرة القدم عن التستر السياسي للشاه و"اسرائيل".

في عام 1968 ملعب امجدية في العاصمة الايرانية طهران استضاف نهايي كاس امم اسيا حيث بذل الشاه قصار ى جهده لانكار طبيعة الشعب الايراني المعادية لـ"اسرائيل"، ودخلت حشود الشعب الايراني الى ملعب امجدية عبر الباب والجدار وغطى دعم شعب فلسطين وكراهية "اسرائيل" الملعب باكمله.

واصبحت كرة القدم واحداثها شرارة للاحتجاجات العديدة القادمة من قبل المتفرجين من مختلف البلدان وذلك للوقوف وراء الشعب الفلسطيني باستثناء خيانة الحكام.

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