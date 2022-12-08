الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد فشل نتنياهو خلال المدة الأساسية…

"الليكود" يتقدم بطلب تمديد فترة التكليف لتشكيل الحكومة الصهيونية

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

قدم حزب "الليكود" طلبا رسميا إلى الرئيس الصهيوني يتسحاق هرتصوغ لتمديد فترة التكليف لتشكيل الحكومة بعد فشل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بإتمام ذلك بالمدة الأساسية.

العالم-الاحتلال

وبحسب ما نشر الإعلام العبري، فقد قدم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو طلبا إلى هرتصوغ لتمديد التفويض من بين أمور أخرى، لاستكمال التشريع المتعلق بمنح الصلاحيات لوزير الأمن المعين ايتمار بن غفير.

ونشر موقع "واينت" الصيهوني الإخباري كيف سيبدو مشروع القانون المصمم لمنح صلاحيات لبن غفير، كجزء من الاتفاقيات مع حزبه "عوتسماة يهوديت"، إذ طالب بن غفير بصياغة أكثر صرامة، بينما قام "الليكود" بتنقيحها قبل عرض القانون على اللجنة لمناقشته.

هذا وسيتم، وفقا للاقتراح، تحديد الميزانية السنوية للشرطة في قسم منفصل من الميزانية، ويكون المسؤول عن قسم الميزانية هذا الوزير بن غفير.

بالإضافة إلى ذلك، كتب أن مفوض الشرطة سيكون خاضعا للحكومة وخاضعا للوزير، في حين أن الشرطة ستكون خاضعة للحكومة، والوزير مسؤول عن الشرطة نيابة عن الحكومة.

روابط ذات صلة

كيف يمكن إلغاء اتفاق ترسيم الحدود بين الكيان الصهيوني ولبنان؟

تهديدات نتانياهو لا تهمنا طالما كان حضورنا مبنيّ على القوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترامب: عملية تبادل السجناء عار للولايات المتحدة

بعد فشل نتنياهو خلال المدة الأساسية… "الليكود" يتقدم بطلب تمديد فترة التكليف لتشكيل الحكومة الصهيونية

مقتل 12 شخصا على الأقل في هجوم في شمال بوركينا فاسو

موشن جرافيك: فلسطين رمز الشعوب في كرة القدم

غوتيريش يعرب عن استعداد أممي لدعم حكومة العراق في مختلف الملفات

موشن جرافيك: فلسطين مع المنتخب الكروي الجزائري في أي مباراة