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استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز

استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

تنطلق اليوم وبحضور جماهيري مراسم تشييع رفات 111 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس في الحرب التي شنها النظام الصدامي البائد ضد ايران، تم العثور عليهم خلال الفترة الاخيرة.

العالم - ايران

ووصلت أمس الخميس رفات 111 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس إلى البلاد عبر ممر "أروند رود" المائي جنوب غربي إيران وسط استقبال حاشد لأهالي مدينتي آبادان وخرمشهر.

وقال قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد محمد باقر زاده، في تصريح مع وكالة إيران برس الدولية للأنباء، إنه تم العثور على رفات هؤلاء الشهداء في محافظتي ميسان وبصرة جنوب شرقي العراق ونُقلت إلى البلاد عبر ممر أروند رود وميناء آبادان.

وأضاف باقرزاده، أن هؤلاء الشهداء استشهدوا في عمليات والفجر التمهيدية والفجر الـ1 وخيبر وبدر وكربلاء الـ 5 وبيت المقدس وهجمات العدو عام 1367 هـ (1988).

وقال العميد باقرزاده إن رفات هؤلاء الشهداء تُنقل إلى مدينة أهواز وستُنقل إلى طهران لتسليمهم إلى ذويهم.

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استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز

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