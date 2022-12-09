الصين.. ارتفاع إصابات كورونا قد تعرقل تعافي الاقتصاد

العالم - خاص بالعالم

لايزال فيروس كوفيد 19 يلقي بظلاله على الصين، فرغم من خلو الشوارع في وسط العاصمة بكين من المارة والتزام المطاعم في أنحاء المدينة بقيود مكافحة الفيروس، الا ان المخاوف الناتجة عن اتباع سياسة صفر كوفيد تعرقل استعادة الاقتصاد لقوته بسرعة.

وتتوقع الشركات أن تواجه صعوبات مع فترات الغياب المطولة للموظفين المرضى، مما قد يؤثر سلبا على سير العمل فيها لشهور.

ومع هذا يتوقع الخبراء تعافي الاقتصاد الصيني في نهاية العام المقبل مع سيره على درب بقية العالم في الانفتاح والتعايش مع المرض، غير أن زيادة الإصابات من المرجح أن تعرقل هذا التعافي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ولم يقتصر الامر على الاقتصاد فحسب بل ان الشعور العام لدى السكان كان متشائما ايضا فمع ان الحكومة خففت مؤخرا قيودها الصارمة لمكافحة الجائحة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، الا ان الكثير من الناس والشركات بدوا عازفين عن التحرر من تلك القيود على وجه السرعة.

فقطارات مترو بكين التي كان الازدحام الامر المعتاد فيها اصبحت الان فارغة من الركاب، رغم تخلي سلطات العاصمة هذا الأسبوع عن شرط تقديم نتيجة فحص سلبية لركوب القطارات أو دخول مقرات العمل.

وفي مدينة ووهان وسط البلاد، التي بدأت منها الجائحة في نهاية 2019 كان هناك المزيد من المؤشرات على الحركة مع ازدحام بعض المناطق بركاب المترو، لكن السكان قالوا إن عودة الحياة إلى طبيعتها ما تزال أمرا بعيد المنال.