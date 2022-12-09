شاهد.. بن غفير يدعو الصهاينة لاقتحام المسجد الاقصى

العالم - مراسلون

ولم يكتفي بن غفير بذلك أنما طالبهم بالبقاء فية خلال أيام العيد والذي يأتي بعد أيام معتبرا ذلك بالحق لليهود نحوا الصعود الى جبل الهيكل وأضاءة الانوار فيه وفق قوله وتعبيره.

وقال مستشار محافظ القدس للشؤون الاعلامية معروف الرفاعي لمراسل قناة العالم: "هناك تحشيدات يتم الحشد لها يوم 18 بالشهر بمناسبة ما يسمى بعيد الانوار، ولذلك نتوقع ان تغلق الحكومة الاسرائيلية كافة المداخل للمدينة المقدسة ويتم حشد عشرات الالاف المستوطنين داخل المسجد الاقصى للممارسة طقوسهم التلمودية".

جيش الاحتلال وتزامنا مع تصريحات المتطرف بن غفير عزز من تواجده داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الاقصى المبارك وفرض قيوده على دخول المصلين تحسبا من تصعيد محتمل لمواجهة أي تغير قائم تتجه الحكومة المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو لتنفيذه بتجاه اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي لمراسلنا: "الشعب الفلسطيني اليوم قادرا على أن يوقف امثال بن غفير للمدافعة عن مقدساته".

وأشارت تقارير أمنية تابعة للأحتلال الاسرائيلي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعد بالمواجهات الفلسطينية والعمليات الفرديه شرارتها المساس بالمسجد الاقصى المبارك.

المرجعيات الدينية والوطنية في القدس المحتلة، وكافة المقدسيين اعلنوا وبشكل رسمي أي تغيير بالوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك ستكون هناك مواجهة لحمايته كما جرى خلال الفترات الماضية.