ليبيا: الخارجية والنواب يحاولان تقليص 40% من السفارات والقنصليات في الخارج

العالم- ليبيا

وذكرت صحيفة الوسط، مساء اليوم الجمعة، أن" قدور والعقوري اتفقا على ضرورة إعادة هيكلة العمل الخارجي من خلال تقليص 40% من السفارات والبعثات والقنصليات الدبلوماسية في الخارج".

وذكر قدور والعقوري أنهما اتفقا على "دمج بعض البعثات والقنصليات الدبلوماسية في الخارج بما يتناسب مع حجم المصالح الليبية مع الدولة الأخرى، وذلك تنفيذا لمبدأ "وقف الهدر في المال العام."

وأشارت الصحيفة إلى أن" هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع جمع الطرفين في مقر ديوان مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، وهو الاجتماع الذي ناقش دور وزارة الخارجية الراهن على الساحة الدولية، في وقت طرحا خطة عملها للفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة المسائل الفنية المتعلقة بعمل الوزارة وتنسيقها مع باقي الجهات ذات العلاقة في الدولة، وإشكالية وضع ديوان وزارة الخارجية الليبية في مدينة بنغازي،" وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس النواب.

وأشار كل من المسؤولين الليبيين على أن" التوسع في فتح السفارات والقنصليات بالخارج قد وصل إلى "عدد غير مسبوق وبشكل لا يستند على المصالح الوطنية الليبية"، حيث لفتا إلى العمل على إعداد توصيات تتعلق بهذا الأمر وعرضها على مجلس النواب في البلاد لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب".

ويذكر أنه في أغسطس/آب الماضي، رصد ديوان المحاسبة الليبي العديد من المخالفات التي ارتكبتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، واتهمها بمخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأوضح الديوان الليبي أن التعيين يجري "تحت مسميات مستحدثة غير منظمة خاصة فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية".