مسؤولة فرنسية: الشتاء القادم سيكون أسوأ بكثير

العالم - أوروبا

وقالت فارغون في حديث لإذاعة "Europe 1": "ما نعرفه هو أنّ الوضع إزاء إمدادات الغاز إلى أوروبا في الشتاء القادم سيكون أصعب بكثير مما عليه في الشتاء الجاري. وبالرغم من أنّ فرنسا لا تستخدم الكثير من الغاز، إلا أنّ أوروبا تستخدم الكثير منه. ونستخدم الغاز لتدفئة المنازل وللصناعات على حد سواء. ولا يزال التوتر حول إمدادات الغاز مستمراً".

وأضافت أنّ فرنسا ستتمكن من التغلب على القضايا التي ستواجهها في الشتاء الجاري، مشيرةً في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء القادم 2023-2024.

وفي السياق نفسه، تناول الإعلام الفرنسي، منذ أسابيع، معاناة أصحاب الدخل المحدود في فرنسا، وحرمانها من التدفئة، خصوصاً في مدينة أميان ذي المساكن الشعبية، والتي تصل درجة الحرارة فيها إلى 12 درجة مئوية داخل المنازل، على الرغم من تسديد اشتراكات الطاقة.

وأعلن مشغل الغاز في الاتحاد الأوروبي، في 6 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، أنّ 5 دول بدأت باستخدام احتياطياتها من خزانات الغاز، بعد أن كرّسته لتغطية العجز في الشتاء إثر العقوبات على روسيا.

وقبل ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إنّ "أوروبا ينبغي أن تتحرك على الفور لتفادي حدوث نقص في الغاز الطبيعي العام المقبل في ضوء فقد الإمدادات الروسية وتوقعات بزيادة الطلب الصيني على الغاز".

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية قطع إمدادات الغاز إلى شركة "إنجي" الفرنسية.