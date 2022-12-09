الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤولة فرنسية: الشتاء القادم سيكون أسوأ بكثير

مسؤولة فرنسية: الشتاء القادم سيكون أسوأ بكثير
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيس لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية، إيمانوئيل فارغون، أنّ الوضع بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا في الشتاء القادم سيكون أصعب بكثير مما عليه الآن.

العالم - أوروبا

وقالت فارغون في حديث لإذاعة "Europe 1": "ما نعرفه هو أنّ الوضع إزاء إمدادات الغاز إلى أوروبا في الشتاء القادم سيكون أصعب بكثير مما عليه في الشتاء الجاري. وبالرغم من أنّ فرنسا لا تستخدم الكثير من الغاز، إلا أنّ أوروبا تستخدم الكثير منه. ونستخدم الغاز لتدفئة المنازل وللصناعات على حد سواء. ولا يزال التوتر حول إمدادات الغاز مستمراً".

وأضافت أنّ فرنسا ستتمكن من التغلب على القضايا التي ستواجهها في الشتاء الجاري، مشيرةً في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء القادم 2023-2024.

وفي السياق نفسه، تناول الإعلام الفرنسي، منذ أسابيع، معاناة أصحاب الدخل المحدود في فرنسا، وحرمانها من التدفئة، خصوصاً في مدينة أميان ذي المساكن الشعبية، والتي تصل درجة الحرارة فيها إلى 12 درجة مئوية داخل المنازل، على الرغم من تسديد اشتراكات الطاقة.

وأعلن مشغل الغاز في الاتحاد الأوروبي، في 6 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، أنّ 5 دول بدأت باستخدام احتياطياتها من خزانات الغاز، بعد أن كرّسته لتغطية العجز في الشتاء إثر العقوبات على روسيا.

وقبل ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إنّ "أوروبا ينبغي أن تتحرك على الفور لتفادي حدوث نقص في الغاز الطبيعي العام المقبل في ضوء فقد الإمدادات الروسية وتوقعات بزيادة الطلب الصيني على الغاز".

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية قطع إمدادات الغاز إلى شركة "إنجي" الفرنسية.

روابط ذات صلة

فرنسا.. عودة مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي يوجه رسالة الى مؤتمر المسلمين الروس

الشيخ يزبك: أي رهان على غير اللبنانيين هو رهان على سراب

امير عبداللهيان: المانيا تحرض على العنف والاغتيال في ايران

حزمة مساعدات أميركية عسكرية بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا

تشكيل فريق تحقيقي خاص في قضية اغتيال الشيخ مولوي ريكي

العميد الهامي: ايران ضمن الدول الرائدة في العالم من حيث معدات الدفاع الجوي