شاهد.. هكذا شيع أهالي مدينة أهواز رفات 111 شهيدا من فترة الدفاع المقدس

العالم - مراسلون

111 شهيدا رجعوا لارض الوطن بعد غياب طويل استمر لعقود من الزمن، شهداء شيعهم اهالي خوزستان بمختلف اطيافهم مستذكرين بذلك ايام الدفاع المقدس الصعبة وبطولاته.

وقال ممثل أهالي محافظة خوزستان في مجلس خبراء القيادة محسن حيدري لمراسل قناة العالم: "إن الشهداء ضحو بأنفسهم ليعطوا هذه المنح الالاهية للشعب، والشعب قدر لهم هذه الكرامة وهذه العظمة لذا جاؤوا لتشيع جثامينهم".

رسائل عدة ارسلها المشيعون خلال التشييع منها التنديد بجرائم الحرب وعزيمة الشعب واصراره على مواصلة طريق الشهادة والدفاع عن مقدسات الوطن والاسلام.

الشهداء تم العثور على رفاتهم في محافظتي ميسان والبصرة جنوب شرقي العراق خلال عدة معارك انذاك كالفجر التمهيدية والفجر الاولى وخيبر وبدر وكربلاء.

بينما تعود رفات شهداء الحرب المفروضة التي مرت عليها عقود من الزمن تعود معهم صور وذكريات وويلات لطالما دفع ثمنها عوائل الشعب الايراني، عوائل لازال منها تنتظر العثور على رفات اجساد ابنائها.

هذا ووصلت أمس الخميس رفات 111 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس إلى البلاد عبر ممر "أروند رود" المائي جنوب غربي إيران وسط استقبال حاشد لأهالي مدينتي آبادان وخرمشهر.

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