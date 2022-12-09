الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا

العالم-اوروبا

وسجل المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا هدف التقدم لمنتخب "التانغو" بحلول الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وسجل المهاجم فاوت فيخهورست هدف هولندا بحلول الدقيقة 83 بتسديدة رأسية رائعة.

وعاد فاوت فيخهورست وأدرك التعادل بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولبلاده في الوقت القاتل في الدقيقة الـ11 المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للقاء.

وحسم منتخب الأرجنتين نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح (4-3) على استاد لوسيل.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع نظيره الكرواتي الذي أطاح بالبرازيلي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقت الأصلي، وبهدف لمثله في الوقت الإضافي للقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الجمعة أيضا، على استاد المدينة التعليمية بالريان.