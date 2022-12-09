الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الهولندي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة.

العالم-اوروبا

وسجل المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا هدف التقدم لمنتخب "التانغو" بحلول الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وسجل المهاجم فاوت فيخهورست هدف هولندا بحلول الدقيقة 83 بتسديدة رأسية رائعة.

وعاد فاوت فيخهورست وأدرك التعادل بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولبلاده في الوقت القاتل في الدقيقة الـ11 المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للقاء.

وحسم منتخب الأرجنتين نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح (4-3) على استاد لوسيل.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع نظيره الكرواتي الذي أطاح بالبرازيلي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقت الأصلي، وبهدف لمثله في الوقت الإضافي للقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الجمعة أيضا، على استاد المدينة التعليمية بالريان.

روابط ذات صلة

شاهد.. تاريخ بيليه الكروي اسطورة البرازيل

خروج السمبا البرازيلي على يد كرواتيا من الدور الربع النهائي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا

فلسطين..."عرين الأسود" تنظم عرضا عسكريا في نابلس

على خلفية شبهات فساد... توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في بلجيكا

البيان الختامي للقمة العربية الصينية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

شاهد.. هكذا شيع أهالي مدينة أهواز رفات 111 شهيدا من فترة الدفاع المقدس

'كرامة وشهيدا': شعار الذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ النمر