أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

-رويش ملت ..

الإتحاد الأوروبي يواصل موقفه الداعم للإضطرابات في إيران عبر فرض إجراءات حظر جديدة .

- جوان ..

حركة الجهاد الإسلامي تؤكد قرب تحرير فلسطين وإنهيار الكيان الصهيوني .

- عصر ايرانيان ..

بريطانيا تستعين بالجيش لإفشال الإضرابات , ومجلس العموم يتحرك لإصدار قانون يحظر الإضراب .

- اطلاعات ..

صحف بريطانية تزيح الستارعن عجز ثلاثة ملايين أسرة في دفع فاتورات التدفئة .

- خراسان..

حلفاء واشنطن يتجهون نحو الصين .. الرئيس الصيني يلتقي بزعامات عربية بزيارته للسعودية .

سياست روز ..

اليابان وأحلام العسكرتارية.. تطوير صواريخ وغواصات ومقاتلات للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية .

- قدس ..

بوتين يحذر من تزايد إحتمال إندلاع حرب نووية مشددا علي أن روسيا لن تكون البادئة أبدا .

- وطن امروز ..

الخارجية الروسية تتهم أمريكا بمحاولة إطالة أمد الحرب الأوكرانية لثلاث سنوات مقبلة .

- كيهان ..

البرلمان اللبناني يعجز للمرة التاسعة عن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية للحلول محل ميشال عون .

- ابرار ..

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا يطالب الكيان الصهيوني بتفكيك ترسانته النووية .

- مردم سالاري ...

إستمرار حملة الإعتقالات الواسعة في ألمانيا لعناصر تنظيم يميني نازي خطط للإطاحة بالنظام .

- ايران ..

ريشي سوناك يتحدث عن إستخدام الجيش للحلول محل العمال المضربين في بريطانيا .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

SV

1- آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة أفتاب يزد في مقالها (المناورات بين تركيا وجمهورية أذربيجان موجهة لإيران) وذلك في اشارة لهذه المناورات العسكرية التي جرت مؤخرا , ..

هذه المناورات كانت اوسع من ان تكون مجرد انذار لجمهورية ارمينيا على خلفية ازمة قرباغ , فشعار هذه المناورات كان (بلدان وشعب واحد ) الامر الذي عكس تطلعات باجراء تغييرات في الجغرافيا السياسة في اطار احلام اردوغان باحياء الدولة العثمانية .

( إن إيران حذرت من أنها لن تسمح بأية تغييرات في الجغرافيا السياسية بجنوب القوقاز ولأي تواجد صهيوني وإرهابي قرب حدودها)

وهي تحذيرت ترتبط بفتح جمهورية اذربيجان ابوابها امام نشاطات جاسوسية للكيان الصهيوني قرب الحدود الايرانية كما ترتبط التحذيرات بتقارير تتحدث عن وجود تحركات لارهابيين تكفيريين انطلاقا من اراضي هذه الجمهورية . ان اردوغان الطامح باحياء الدولة العثمانية يدفع جمهورية اذربيجان لابتلاع اراض ارمينية محاذية للحدود مع ايران لايجاد معبر جغرافي يربط تركيا بهذه الجمهورية في تجاهل للقانون لاولي وللاتفاقيات الدولية .

2- خراسان ..

حول الاحداث الاخيرة في المانيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها (خفايا محاولة الإنقلاب الفاشلة بألمانيا )..

ثلاثة الاف شرطي ورجل امن شاركوا في عمليات امنية واسعة النطاق بالمانيا مؤخرا , عمليات شملت اقتحام مقار تنظيم يميني نازي متطرف في احد عشر ولاية المانية . من بين المعتقلين ضباط متقاعدين ونائب سابق .

( إن ألمانيا شهدت مؤخرا محاولة إنقلاب فاشلة إستهدفت إسقاط النظام السياسي برمته لإعادة الحياة للنازية الهتلرية )

ومشكلة المستشار الالماني شولتز هي ان هذه الاعتقالات كشفت عن الجزء الظاهر من جبل جليد في البحر كما يقول المثل , فقوى الامن تحدثت وجود ملا يقل عن عشرين الف عضو نازي في تنظيم "رايش بوركر " او ابناء الرايخ . وهذا يعني ان النازية عادت لتشكل خطرا داهما على المانيا واوروبا مستغلة سوء الاوضاع المعيشية واجواء الاستياء العام .

3- اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( الأمم المتحدة تطالب بتفكيك الترسانة النووية "الإسرائيلية ") كتبت صحيفة اطلاعات ..

اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا جديدا يدعوا الكيان الصهيوني لتفكيك وازالة ترسانته النووية .والقرار حظى على تاييد غالبية بلدان العالم فيما عارضته امريكا والكيان الصهيوني وكندا وثلاثة دول مجهرية كما امتنعت سبعة وعشرين دولة بينها الهند ودول اوروبية عن التصويت .

( إن قرار الجمعية العامة الأخير هو الأول من نوعه الذي يؤكد بصراحة خطورة إمتلاك الكيان الصهيوني لترسانة نووية )

وجدير بالكر ان الكيان يرفض التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي ويرفض السماح باي تفتيش دولي لمنشآته النووية . ومن المعروف ان دول غربية بينها فرنسا وامريكا والمانيا قامت بدور رئيسي في بناء الكيان لترسانته النووية .

4- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان ( ما الذي يقوله زيلينسكي )...

الرئيس الاوكراني ادلى امس بتصريحات نوه فيها لاحتمال انتهاء الحرب الاوكرانية العام المقبل مشيرا بشكل ضمني لحسمها من قبل اوكرانيا .

( إن تصريحات زيلينسكي كانت أشبه بشعارات لتقوية المعنويات الداخلية من كونها كلاما يستند إلى الواقع )

فالحرب ادت الى حد الان الى الحاق دمار هائل بالبنى التحتية باوكرانيا التي فقدت عمليا نحو خمسة عشر بالمئة من اراضيها كما ان كل معادلات القوى تصب لصالح روسيا عمليا في هذه الحرب ومن هنا قد يكون هدف زيلينسكي رفع المعنويات الداخلية ومحاولة اقناع الغرب بمواصلة دعمه العسكري لاوكرانيا باعتبار ان الحرب لن تطول كثيرا .

5- مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في تقريرها ( عجز نتنياهو عن إكمال تشكيلة حكومته) ..

رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو طلب مهلة اسبوعين اضافيين من رئيس هذا الكيان اكمال تركيبة الحكومة الجديدة وفي الوقت الذي ستنتهي المهلة القانونية لتشكيل الحكومة يوم غد الاحد.

( إن نتنياهو يواجه تحديات جدية من قبل الأحزاب الصهيونية الدينية التي تطالب بحقائب وزارية سيادية عديدة ثمنا لدعمها لليكود )

وبالطبع وافق نتنياهو على تسليم حقيبة الامن الداخلي للصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير الا ان ذلك لم يقنع احزاب الصهيونية الدينية التي تطالب بحقيبة وزارة الحرب وكذلك وزارة المالية.