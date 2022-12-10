أول رد فعل لإيران على تصريحات الرئيس الصيني خلال زيارته للسعودية

العالم - ايران

وقال المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي، ان على الزملاء الصينيين أن يتذكروا أنه عندما دعمت السعودية وأمريكا تنظيمات "داعش" والقاعدة في سوريا ودمرت اليمن بالعدوان العسكري الوحشي، كانت إيران هي التي قاتلت ضد الإرهابيين لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ولا ينتشر الارهاب شرقا و غربا.

وخلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية، أصدر البلدان بيانا مشتركا عقب اجتماع ثنائي ، طالبا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، حسب تعبيرهما.

كما أكد البيان على أهمية احترام إيران لمبدأ حسن الجوار وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي ، حسب زعمهما.