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مقترح روسي بانسحاب قوات قسد من الشمال السوري

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

في ظل مسعى روسي لايجاد حل في الشمال السوري وايقاف العملية التركية شمال سورية تم تقديم عدة مقترحات لقسد من شأنها حل الامور وعودة الاستقرار الى الشمال اهمها عودة الجيش السوري الى الشمال واعادة تفعيل العمل الحكومي.

العالم - مراسلون

ضبابية الاجواء في دمشق تعكس ضبابية المشهد ضمن التفاهمات الروسية التركية العلنية بالعدول عن القيام باي عملية عسكرية مرتقبة شمال سوريا عبر تقديم مقترح روسي يعجل من الحل.

المقترح الروسي واسع من حيث يشمل المطالب بسحب قوات قسد من الشمال البلاد وابقاء عناصر الامن الداخلي الكردي بجانب القوى الامنية السورية ورفع العلم السوري واعادة عمل الدوائر الحكومية في المناطق المستهدفة من قبل تركيا.

التفاؤل المعلن اعلاميا بوصول روسيا وتركيا الى شبه اتفاق مهدد بقبول الطرف الكردي بالمقترح الروسي وسط تواصل وصول قوات للجيش السوري الى ريف حلب الشمالي ومخاوف بان تقوم العملية في حال عدم قبول قسد بالحل المطروح

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. مقترح روسي بانسحاب قوات قسد من الشمال السوري

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