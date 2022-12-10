شاهد.. هذه مآرب إبن سلمان من ترويج المثلية في السعودية

العالم - خاص بالعالم

أقيم في السعودية وبأذن رسمي من النظام السعودي وأكيد بأمر من ولي العهد محمد إبن سلمان مهرجان ميدل بيست، حيث الحفلات الغنائية الصاخبة المنافية للقيم الاسلامية والمجتمع السعودي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الخزي والعار المنافي للقيم الإسلامية والمجتمع السعودي، حيث إنارة أنوار علم المثليين، وكذلك مشاهد للمجون والفساد والانحلال الأخلاقي.

على الظاهر أن النظام السعودي يمسك فأسا حادا يريد يمن خلاله طمس الهوية الإسلامية والعربية للمجتمع السعودي ليحل محلها الهوية الغربية، وكل هذا من أجل تخدير الشاب السعودي حتى لا يعترض سياسة ابن سلمان الذي يرنو إلى عرش المملكة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..