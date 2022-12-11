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'تونس': تراكم الغضب الشعبي

'تونس': تراكم الغضب الشعبي
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

تتراكم مسببات الغضب في تونس من الوضع المتردي، سياسياً واقتصادياً، لتنعكس في أشكال عدة للاحتجاج.

العالم- تونس

وتتراوح الاحتجاجات بين مسيرات تطالب برحيل الرئيس التونسي قيس سعيّد، على غرار مسيرة "جبهة الخلاص الوطني" أمس السبت، أو عبر تظاهرات ترفع مطالب اجتماعية واقتصادية، أو حتى من خلال مواجهات متقطعة بين الأمن ومحتجين، كما سجل في الأسابيع الماضية.

وبعد يوم على خروج محتجين في العاصمة تونس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للمطالبة بالعيش الكريم، كان الموعد في العاصمة التونسية مجدداً مع مسيرة جديدة لـ"جبهة الخلاص الوطني"، كانت مقرّرة في سياق الاعتراض المتواصل على مسار قيس سعيّد، منذ انقلابه في 25 يوليو/تموز 2021، وقبل أيام من الانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بقانون انتخاب صدر بمرسوم رئاسي، وأسفر عن غياب التنافس وفقدان دوائر حتى لمرشحين.

عن العربي الجديد

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