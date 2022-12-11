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حول الأجور والوظائف وظروف العمل

تنظيم إضرابات عمالية جديدة في بريطانيا اليوم الأحد

تنظيم إضرابات عمالية جديدة في بريطانيا اليوم الأحد
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

ينظم عمال البريد الملكي "رويال ميل"إضرابا جديدا في بريطانيا اليوم الأحد في نزاع طويل الأمد حول الأجور والوظائف وظروف العمل.

العالم - اوروبا

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية"بي إيه ميديا" أن أعضاء نقابة عمال الاتصالات ينخرطون في خلاف مرير بشكل متزايد أثار سلسلة من الإضرابات.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات في الفترة التي تسبق عيد الميلاد "الكريسماس"، والتي قالت النقابة إنها ستسبب تراكما كبيرا لرسائل وطرود البريد.

وانضم الآلاف من أعضاء النقابة إلى مسيرة ضخمة في وسط لندن يوم الجمعة لإظهار دعمهم المستمر للإضرابات.

وقال الأمين العام للنقابة ديف وارد: "يخاطر رؤساء البريد الملكي (ريال ميل) بانهيار في عيد الميلاد بسبب رفضهم العنيد لمعاملة موظفيهم باحترام".

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