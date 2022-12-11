فرنسي يطالب باعتذار مغربي رسمي عن رفع علم فلسطين في الملاعب!!

العالم- المغرب

وجاء في تغريدتها "جورج مارك بن عمّو" الذي طالب باعتذار مغربي رسمي عن رفع علم #فلسطين في الملاعب، سيُجلَط إذا شاهد صور علم #فلسطين في الملعب خلال مبارة #المغرب_البرتغال اليوم".

يذكر أنه أمس السبت قام لاعبو المنتخب المغربي بالاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققوه بالفوز على البرتغال والتأهل للمربع الذهبي ببطولة كاس العالم لكرة القدم لأول مرة في التاريخ العربي والإفريقي.

وقام اللاعبون بالسجود لله شكرا على الفوز والتأهل كما قاموا برفع علم بلادهم وكالعادة كان العلم الفلسطيني حاضرا بقوة، ورد الجمهور لهم التحية وقاموا بالهتاف لهم معبرين عن سعادتهم بالانتصار الثمين.

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وقاد اللاعب يوسف النصيري أسود الأطلس ليوم تاريخي بالفوز على البرتغال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء السبت في الدور ربع النهائي.

بهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي المونديال.