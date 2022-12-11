كنعاني: بيان مجلس التعاون تكرار لسياسة 'إيرانوفوبيا' الفاشلة

العالم - ايران

وفي تصريحه مساء السبت ، أدان كنعاني الاتهامات الباطلة الواردة في البيان الختامي للاجتماع الـ 43 لقادة دول مجلس التعاون، واعتبر اصدار مثل هذه البيانات تكرارا لسياسة التخويف من ايران (ايرانوفوبيا) الفاشلة والتي يمكنها ان تكون فقط جهدا عبثيا للتغطية على الاجراءات المسببة للأزمات من قبل بعض دول هذا المجلس في الدعم المالي والسياسي واللوجستي للجماعات الإرهابية والجروح العميقة التي تعانيها شعوب البلدان المنكوبة بالأزمة في المنطقة.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى السياسات الهدامة لبعض أعضاء مجلس التعاون التي فرضت تكاليف مادية وانسانية باهظة ، وطالب هذا المجلس بإعادة النظر في توجهاته تجاه القضايا الإقليمية واختيار طريق بناء.

واعتبر كنعاني اشارة هذا المجلس للقضايا المتعلقة ببرنامج ايران النووي بانها مرفوضة، وأضاف: الدول التي بذلت كل جهودها لإفشال الاتفاق النووي ، الآن وبتجاهلها التزام إيران الكامل بالاتفاق والقوانين الدولية ، تعترض على اجراءات إيران المشروعة.

وتابع: إن جمهورية إيران الإسلامية تؤكد على الأمن النابع من المنطقة والامتثال للمعايير الدولية ، ولا تتحمل أي تدخل في سياساتها وبرامجها التكنولوجية والدفاعية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، التأكيد على المواقف المبدئية للبلاد ، واعتبر الجزر الإيرانية الثلاث ، أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى ، جزء لا يتجزأ وأبديا من أراضي جمهورية إيران الإسلامية وأضاف: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر اي ادعاء على هذه الجزر امرا مزعزعا للاستقرار وتدخلا في شؤونها الداخلية وسيادة اراضيها وتدينها بشدة.

وبالإشارة إلى رصد وقدرة القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية في حراسة امن الملاحة في منطقة الخليج الفارسي واليقظة تجاه أي نوع من الاعمال الشريرة وزعزعة الأمن البحري ،مؤكدا بان إصدار مثل هذه البيانات والمواقف لن يكون له أي تأثير على عزم القوات المسلحة الإيرانية على توفير أمن البلاد وأمن المنطقة.

كما أعرب كنعاني عن استغرابه من إدراج بعض الامور في البيان المشترك لمجلس التعاون والصين ، وذكّر بأن مفاوضات رفع العقوبات غير القانونية تقتصر على ملف إيران النووي وهي مع أطراف معروفة ، وقد أظهرت التجربة انها يمكنها المضي قدمًا في نفس الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك ، كانت جمهورية إيران الإسلامية على الدوام ومازالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق منصف ومستديم في هذا الاتجاه.

*لقاء السفير الصيني مع مساعد وزير الخارجية الايراني

وفي إشارة إلى لقاء السفير الصيني بطهران مع مساعد وزير الخارجية لشئون آسيا والمحيط الهادي يوم السبت، قال المتحدث باسم الخارجية: في هذا الاجتماع ، تم الاعراب من قبل مساعد الخارجية عن الاستياء الشديد ازاء تدخل البيان سالف الذكر في قضية وحدة الأراضي الايرانية، وتم التأكيد على أن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من وحدة اراضي جمهورية إيران الإسلامية ، والتي، مثل أي جزء آخر من ارض إيران، لم ولن تكون ابدًا موضوعًا لمفاوضات مع أي دولة.

وأوضح كنعاني: ان السفير الصيني اكد احترام بلاده لوحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وفي شرحه لأهداف زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض ، اعتبر أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة واستخدام الحوار كأداة لحل المشاكل.

وقال: ان السفير الصيني اعتبر أن السياسة الخارجية لبلاده في المنطقة تقوم على التوازن ، معتبرا التبادلات الدبلوماسية ، بما في ذلك زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني لإيران في الأيام المقبلة دليلا على هذا النهج.