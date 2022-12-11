شاهد.. علاقة خاصة تجمع 'إبن سلمان' بـ'جورج نادر'!

العالم- السعودية

وجاء في تغريدة " الغفيلي": "هل رأيتم ابن سلمان احتفى بأحد العلماء الكبار، كما احتفى بالشــ.اذ جورج نادر؟!".

يشار إلى أن جورج نادر هو رجل أعمال لبناني أمريكي، وناشط ضمن جماعات الضغط ومجرم جنس مُدان. يعمل كحلقة اتصال غير رسمية بين سياسيي واشنطن ومسؤولي الشرق الأوسط.

نادر هو مستشار ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات ومستشار لمؤسس شركة بلاك ووتر إريك برنس. في كانون الثاني/يناير 2018؛ استَجوب محققو المحامي الخاص روبرت مولر "نادر"، فيما يتعلق بالشكوك بأن الإمارات متورطة في حملة الرئيس الأمريكي ترامب 2016.

حُكمَ على "نادر" في التسعينيات بسبب نقله منشورات إباحية للأطفال؛ وسُجن في عام 2003 بتهمة الاعتداء الجنسي على 10 صبيانٍ في جمهورية التشيك.

وحظي رجل الأعمال اللبناني المثير للجدل "جورج نادر" بعلاقة خاصة مع ولي العهد محمد بن سلمان من خلال المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وكشفت مصادر مطلعة ل”ويكليكس السعودية” عن عدة مهام تعاون أوكلها بن سلمان إلى جورج نادر بغرض توسيع علاقاته في الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة زيادة نفوذه في دوائر صنع القرار.

وأوضحت المصادر أن سعود القحطاني توسط لجورج نادر لدى محمد بن سلمان من أجل دفع ملايين الدولارات له في سبيل الترويج لولي العهد في الولايات المتحدة بما في ذلك دوائر تحسين السمعة.

وأضافت المصادر أن القحطاني عمل على المبالغة في مكانة جورج نادر وتأثيره لدى محمد بن سلمان بحكم العلاقة الخاصة بين الرجلين التي تضمنت سلوكيات مشبوهة عديدة.