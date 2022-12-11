أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

طهران تندد بالبيان المشترك المعادي لإيران الصادر عن الصين ونظم عربية بالمنطقة .

- جوان ..

عبد اللهيان لجوزف بوريل.. أبلغ أوروبا وأمريكا بأن الضغوط لن تدفعنا لتقديم تنازلات .

- خراسان ..

يناير ساخن ينتظر ماكرون ..إحتمال تفجر موجة جديدة من الإضرابات والتظاهرات بفرنسا و أعمال الشغب .

- سياست روز ..

أجواء إستياء بالجيش البريطاني من خطة الحكومة للإستعانة بالجنود للحلول محل العمال المضربين .

- قدس ..

بذكرى الإنتصار على داعش في العراق .. السوداني يثمن دور المرجعية بقصم ظهر الإرهاب .

- كيهان ..

العراقيون يحتفلون بذكرى إلحاق هزيمة بالإرهاب الداعشي وسط أجواء تثمين بدور إيران الكبير.

- افتاب يزد ..

محافل نيابية بمجلس الشورى تشجب بشدة البيان الصيني السعودي المشترك المعادي لإيران .

- ارمان ملي ..

ينبغي لصين والسعودية أن يكون لهما فهم أعمق وأكثر واقعية بشأن مواقف إيران .

- ایران ..

السیارات الإیرانیة الصنع ستجد طريقها للأسواق الروسية قريبا بعد إبرام إتفاقية مشتركة .

- مردم سالاري ..

محاولة الإنقلاب الفاشلة لأبناء الرايخ بألمانيا عكست تزايد قدرات اليمين المتطرف على المناورة .

- وطن امروز ..

إغتيال العالم الديني المولوي عبد الواحد ريكي , إستهداف إرهابي بائس للوحدة الوطنية .

- ابرار ..

سويسرا ترفض الإنضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي .. العضوية ليست في صالحنا..

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1-سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( اليوم الذي لن ينسى ) ..

احتفل العراقيون امس بالذكرى السنوية الخامسة لالحاق هزيمة كبرى بتنظيم داعش الارهابي , ذلك التنظيم الذ شكل تهديدا خطيرا لمستقبل وامن العراق والشعب العراقي .

( إن فتوى المرجعية الدينية بتعزيز وحدة الصف والتصدي للإرهاب التكفيري عبدت الطريق أمام تشكيل الحشد الشعبي ودحر الإرهاب )

ان وجود قادة ميدانيين محنكين وشجعان مثل الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس والشهيد ابو مهدي المهندس ضاعف من قدرات الحشد والحاق هزيمة كبرى بداعش .

والمسألة هنا هي ان وجود قوات امريكية في الاراضي العراقية عامل رئيسي وراء انعاش خلايا داعشية نائمة في بعض المناطق في العراق اليوم .

2- آفتاب يزد ..

انتقدت العديد من الصحف الايرانية ما جاء في البيان السعودي الصيني المشترك الصادر بعد اختتام الرئيس الصيني لزيارته للرياض. في هذا السياق كتبت صحيفة افتاب يزد في مقالها (الموقف الصيني جفاء بالعلاقات مع إيران )..

من الواضح للعيان ان زيارة الرئيس الصيني للسعودية تركزت على محور ايجاد اسواق جديدة للاقتصاد الصيني وتسجيل اختراق تجاري واقتصادي لمناطق وبلدان لها علاقات تقليدية وثيقة مع امريكا والغرب بشكل عام .والواقع هو ..

( أن الصين تسرعت بإعطاء الأولوية للمصالح التجارية والإتصادية على حساب أهدافها الإستراتيجية وهذا ما عكسه البيان المشترك)

فتسجيل اختراقات لمناطق نفوذ امريكية اغرى بكين ودفعها للانزلاق في متاهات حساسيات وقضايا اقليمية بشكل لا يعكس تفهما عميقا لطبيعة هذه القضايا , الامر الذي حمل معه نوع من الجفاء للعلاقات الاستراتيجية مع ايران.

3- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في الشأن الفلسطيني في تقرير ينقل عن محافل اعلامية بفلسطين المحتلة قولها(الضفة الغربية باتت مسلحة تماما) ..

حذرت محافل صحفية في فلسطين محتلة من ان كل المؤشرات باتت تنذر بقرب انطلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة واسعة بالضفة الغربية, (إن فشل كل المبادرات الدولية بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية عزز القناعة بأن المقاومة هي الخيار الوحيد )

وفي هذا السياق هناك مخاوف كبيرة في الكيان لصهيوني من تحول كل بيت فلسطيني بالضفة الى متراس مقاومة مسلحة ,

فصحيفة "اديعوت احرآنوت" التي تصدر بتل ابيب اعترفت بفش القوات الصهيونية في السيطرة على مسار تصاعد العمليات الفلسطينية المسلحة بالضفة الغربية مشيرة الى وقوع ثلاثمائة عملية فلسطينية مسلحة منذ مطلع العام بالضفة ..

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( خطوة للأمام لكنها غير كافية )..

صادقت الجمعية العامة للامم المتحدة بالاغلبية على مشروع قرار يطالب الكيان الصهيوني بتفكيك ترسانته النووية والتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي وبفتح منشآته النووية امام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ...

( ان أمريكا وكندا وأربعة دول جزرية عارضت القرار فيما إمتنعت بلدان أوروبية عن التصويت الأمر الذي جسدعمق الإزدواجية الغربية)

ان هذا القرار بحد ذاته خطوة ايجابية تفضح وجود ترسانة نووية لدى الكيان لصهيوني وتفضح ازدواجية القوى الغربية بنفس الوقت لكن نقطة الضعف الرئيسية في هذا القرار تتمثل بعدم الزاميته وعدم تضمنه لاي آلية ملزمة تجبر الكيان على الامتثال له وبعدم وجود اية بنود تدين التعاون مع هذا الكيان بالمجال النووي الامر الذي يجعل من هذا القرار مجرد توصية اخلاقية دولية .

5- جوان ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( رئيس الكيان الصهيوني يمهل نتنياهو ) ..

وافق رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ على طلب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بمنحه مهلة اضافية لاكمال تشكيل حكومة جديدة , لكن الموافقة كانت على عشرة ايام فقط وليس على اسبوعين كما طلب نتنياهو .

( إن نتنياهو يواجه ضغوطا كبيرة من حزبي "الصهيونية الدينية " و" القوة اليهودية " حول تقسيم الحقائب الوزارية وجعل رئاسة الوزراء دورية )

ومشكلة نتنياهو هي ان الموافقة على شروط الاحزاب الدينية الصهيونية الاكثر تطرفا سيجعل منه رهينة بيدها تتعامل معه كيفما شاءت , وان رفض شروط ايا من هذين الحزبين سيؤدي لانسحابه من التحالف معه وبالتالي الى فقدان الليكود وحلفائه للاغلبية بالكنيست وتبدد حلم العودة للسلطة .