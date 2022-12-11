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اليمن.. هيئة الزكاة تدشن مشروع توزيع الحقائب المهنية

اليمن.. هيئة الزكاة تدشن مشروع توزيع الحقائب المهنية
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

دشنت الهيئة العامة للزكاة في اليمن، اليوم الأحد،" مشروع توزيع الحقائب المهنية وبدء مرحلة التمويل للخريجين من مشروع التمكين المهني لدفعة الشهيد الصماد، بحضور رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وقيادة الدولة".

العالم- اليمن

وفي كلمة له خلال حفل التدشين مهدي المشاط: إن "ما تقدمة هيئة الزكاة من أعمال وبرامج نتشرف ونفتخر بها"، مشيرا إلى أن" هذا المجال واحد من ضمن مجالات متعددة ستنفذها هيئة الزكاة خلال المراحل القادمة".

وأضاف، "ندشن اليوم المئات من مشاريع التمكين الاقتصادي ونطمح أن نصل إلى آلاف وعشرات آلاف المشاريع للفقراء والمساكين في مختلف المحافظات خلال الأعوام القادمة".

وتابع قائلا: إن "هذه المشاريع هي ثمرة من ثمار الدماء الزكية التي سفكت للدفاع عن الوطن والفقراء والمساكين"، مؤكدا بقوله: لن نألوا جهدا في متابعة ودعم هذه الشريحة المسحوقة من الشعب وهذه المشاريع ستعمل على إنعاش الفقراء والمساكين وتمكينهم من العمل".

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبونشطان: "ندشن مشروع التمكين الاقتصادي لـ50 طالب متخرج بتوزيع حقائب مهنية وتمويل 500 مشروع"، موضحا أن" إجمالي الحقائب المهنية وتمويل المشاريع بلغ أكثر من 600 مليون ريال".

وأضاف أبونشطان: "انطلق هذا المشروع بهدف تفعيل الأدوار الحيوية للزكاة وبما يتوافق والهوية الإيمانية وبناء الدولة الحديثة وتحويل التحديات إلى فرص."

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