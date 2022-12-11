شاهد.. جنوب أوكرانيا يقبع في الظلام

العالم - خاص بالعالم

وفي التفاصيل بعد تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة ضرب شبكة الطاقة الأوكرانية على الرغم من انتقادات غربية شديدة اللهجة، قال مسؤولون أوكرانيون، إن الكهرباء انقطعت عن جميع مرافق البنية التحتية غير الحيوية في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا بعد إطلاق روسيا طائرات مسيرة لضرب منشأتين الطاقة، مضيفين أن إصلاح الأضرار يمكن أن يستغرق شهورا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 1.5 مليون شخص في المدينة الساحلية جنوب البلاد والمنطقة المحيطة بها، ووصف الوضع بأنه صعب للغاية.



وأضاف: "بعد الضربة الروسية، غرقت أوديسا ومدن وقرى أخرى في المنطقة في الظلام، حاليا أكثر من مليون ونصف المليون شخص في منطقة أوديسا بدون كهرباء".



وقالت الإدارة الإقليمية إن السكان الذين يعتمدون فقط على الكهرباء لتزويد منازلهم بالطاقة يجب أن يفكروا في المغادرة، بينما أوضح مسؤولون إن الهجمات الروسية أصابت خطوط نقل ومعدات رئيسية في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأضافت 'وفقا للتوقعات الأولية، سيستغرق الأمر وقتا أطول بكثير لإصلاح منشآت الطاقة في منطقة أوديسا مقارنة بالهجمات السابقة'.

وتقول كييف إن روسيا أطلقت مئات الطائرات المسيرة على أهداف في أوكرانيا، وتصف الهجمات بأنها جرائم حرب بسبب تأثيرها المدمر على حياة المدنيين، بينما تقول موسكو إن الهجمات مشروعة عسكريا.

في المقابل، تقول السلطات الروسية في مدينة ميليتوبول ذات الموقع الاستراتيجي، إن أوكرانيا هاجمت المدينة في جنوب شرق البلاد مساء السبت. أضافت أن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، وأن مركزا ترفيهيا كان الناس يتناولون فيه الطعام دُمر خلال الهجوم الأوكراني بصواريخ هيمارس.

في حين قال مسؤول روسي آخر في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية في زابوريجيا، إن حريقا هائلا نجم عن الهجوم اجتاح المركز الترفيهي.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، في معرض الرد الأوكراني، إن ميليتوبول تعتبر مفتاح الدفاع عن الجنوب.وإذا سقطت ميليتوبول سينهار خط الدفاع بأكمله على طول الطريق إلى خيرسون، وستحصل القوات الأوكرانية على طريق مباشر إلى شبه جزيرة القرم.