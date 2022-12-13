3 أنواع أدوية يحظر تناولها قبل النوم

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ويشير الاطباء بأن هناك أدوية لا يمكن وصفها للمريض مساء أو قبل النوم، أولها الفيتامينات، وذلك لأنها تنشط خلايا الجسم والجهاز العصبي فتقلل من إمكانية النوم وتسبب الأرق.

تحتوي بعض الفيتامينات المتعددة على مادة الكافيين أو ​​غيرها من المواد التي ترفع مستويات الطاقة واليقظة، لذلك يستحسن عدم تناولها قبل النوم مباشرة.

يمكن الاستغناء عن تناول الفيتامينات من الأساس حال اتباع نظام غذائي متوازن، لكن إذا كان لا بد من تناول الفيتامينات المتعدة فينبغي التحقق من تناولها صباحا.

ويشير الاطباء إلى ان النوع الثاني من الأدوية التي يحظر تناولها مساء، هي مدرات البول، وذلك لأنها لا تسمح للمريض بالنوم بشكل طبيعي وهادئ بسبب الشعور المتكرر بالحاجة إلى الدخول إلى المرحاض.

والنوع الثالث والأخير هو مسكنات الصداع التي تحتوي على الباراسيتامول مع الكافيين، وتأتي بأسماء تجارية متعددة، تسبب الأرق بسبب مفعول الكافيين.