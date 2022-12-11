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الشيخ قاووق: ليس هناك من حل لانتخاب الرئيس إلا بالتوافق

الشيخ قاووق: ليس هناك من حل لانتخاب الرئيس إلا بالتوافق
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق أن “أصحاب المغامرة غير المحسوبة في انتخاب رئيس تحد ومواجهة وصلوا إلى طريق مسدود”، لافتاً إلى أنه “ليس هناك من حل إلا بالتوافق، الذي هو الطريق الأقصر والأسرع والأضمن لإنقاذ البلد، ووضع حد لأزمة الفراغ الرئاسي”.

العالم - لبنان

وأكد، خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة تبنين الجنوبية، “ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس توافقي يعمل على وقف الانهيار، وإنقاذ البلد، وتخفيف المعاناة المعيشية، ويؤتمن على الوحدة الوطنية، ويعمل على حماية البلد من الفتنة”.

وأكد أن “حزب الله لا يراهن ولا ينتظر التدخلات الخارجية لانتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما وأن هناك بعض الدول في الخارج لا تريد أن تساعد لبنان، وإنما تريد له أن يغرق أكثر فأكثر في الأزمات، لتوظفها لاحقا من أجل تحقيق أهداف سياسية”.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن بعض دول الخليج الفارسي "طوروا الآن علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع الصين وقبلها مع روسيا، واستثمروا عشرات المليارات”، متسائلاً “لماذا المسموح لهم ممنوع علينا، أم هي عقدة استرضاء أميركا التي تأسر بعض اللبنانيين”.

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الشيخ قاووق: ليس هناك من حل لانتخاب الرئيس إلا بالتوافق