اوكرانيا تضرب قواعد روسية وروسيا تغرق أوديسا في الظلام

العالم - الأزمة الأوكرانية

تستمر العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في وقت اشارت فيه مصادر اوكرانية الى ان معارك ضارية تتواصل في شرق البلاد عند اقليم دونيتسك الذي ضمته روسيا، ووصفت الوضع هناك بالصعب جداً، حيث تدور بين الجانبين حاليا المعركة الأشرس والأكثر عنفا في مدينة باخموت الاستراتيجية. وتحولت المدينة إلى هدف حاسم لكلا الجانبين، حيث قام الروس والأوكران بنقل القوات من مقاطعة خيرسون وأماكن أخرى لتعزيز جهودهم.

القوات الروسية بالتعاون مع القوات المحلية الرديفة قالت انها صدت عدة محاولات للهجوم قامت بها القوات الاوكرانية تكبدت خلالها تلك القوات خسائر فادحة.

وعلى خط أخر كشفت السلطات الأوكرانية، عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المواطنين بمدينة أوديسا على خلفية هجوم روسي عنيف بالطائرات المسيرة. وقالت إن الهجوم الروسي أصاب البنية التحتية بأضرار بالغة.

وقال الرئيس الاوکراني فولوديمير زيلينسکي:"بعد الضربة الروسية غرقت أوديسا ومدن وقری أخری في المنطقة في الظلام؛ حالياً أکثر من مليون ونصف المليون شخص في منطقة أوديسا بدون کهرباء".

لكن اللافت في التطورات ما كشفته صحيفة تايمز الاميركية عن ان وزارة الدفاع الاميركية منحت اوكرانيا الضوء الاخضر لشن هجمات في العمق الروسي عبر طائرات من دون طيار، يبدو انها اصبحت بحوزة الاوكران وقد استخدموها بالفعل قبل اربعة أيام عبر استهداف مطار مطار كورسك العسكري الروسي بعيد نسبياً عن خطوط الجبهات. وقد أتى الهجوم بعد يوم من تأكيد روسيا أن قاعدة إنغلز الجوية - وهي مقر أسطول القاذفات الإستراتيجية الروسية - وقاعدة ريازان التي تبعد ساعات قليلة بالسيارة عن موسكو تعرضتا الاثنين لقصف بطائرات مسيرة قالت بأنها تعود الی الحقبة السوفياتية.

في المواقف قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة لشن موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

من جهته اكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف أن بلاده تكثف انتاج أقوى وسائل التدمير على أساس مبادئ جديدة، ملوحاً باستخدامها ضد الغرب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد الجمعة بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض.