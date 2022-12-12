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بايدن وزيلينسكي يبحثان هاتفيا الدعم الأمريكي لأوكرانيا

بايدن وزيلينسكي يبحثان هاتفيا الدعم الأمريكي لأوكرانيا
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد.

العالم - أوروبا

ووفقا لبيان البيت الأبيض، أكد بايدن لزيلينسكي، على الدعم الأمريكي المستمر للدفاع الأوكراني بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.

وسلط بايدن الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، من خلال المساعدات الأمنية، بما في ذلك الإعلان في 9 ديسمبر، عن حزمة مساعدات بقيمة 275 مليون دولار من الذخيرة والمعدات الإضافية التي تضمنت أنظمة لمواجهة الاستخدام الروسي للمسيّرات.

وأشار بايدن إلى إعلان 29 نوفمبر، بتقديم 53 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة لتعزيز استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية في أعقاب الهجمات الموجهة لروسيا، كما رحب الرئيس بايدن بانفتاح الرئيس زيلينسكي، على سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة، بمواصلة تقديم المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا، ومحاسبة روسيا على "جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبتها"، وفرض تكاليف على روسيا "لعدوانها".

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