بالفيديو.. ضابط صهيوني يتحدّث عن المجازر والاغتصابات في الطنطورة وكأنه يروي قصة مسلية!

العالم-فلسطين

ويقول ضابط سابق في جيش الاحتلال: "الطنطورة كانت قرية غنية ومنازلها جميلة وكان أهلها يعيشون مثل الأوروبيين وأحد الجنود اغتصب هنالك طفلة عمرها حوالي 16عام... "

الطنطورة قرية فلسطينية تقع إلي الجنوب من مدينة حيفا، وتبعد عنها 24 كم، وترتفع 25 كم عن سطح البحر، وتقوم القرية علي بقايا قرية (دور) الكنعانية، وتعني المسكن، وتبلغ مساحة أراضيها 14520 دونما، وتحيط بها قري كفر لام والفريديس وعين غزال وجسر الزرقاء وكبارة، قدر عدد سكانها سنة 1929 حوالي 750 نسمة، وفي عام 1945 حوالي 1490 نسمة.

وقعت مجزرة الطنطورة (22-23 أيار/ مايو1948) وراح ضحيتها نحو 200 شخص، وكشف عنها مؤخراً (سنة 2000) على يد الباحث الصهيوني "تيودور كاتس"، وقد أثيرت ضجة إعلامية هائلة إثر الكشف عنها (صحيفة معاريف العبرية 21/1/2000).

وهدمت المنظمات الصهيونية المسلحة القرية، وشردت أهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي 1728 نسمة، وعلي أنقاضها أقيمت مستعمرة نحشوليم عام 1948، ومستعمرة دور عام 1949.