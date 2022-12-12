المنتخب الايراني للمصارعة الحرة وصيف بطولة كاس العالم

العالم - ايران

وأقيمت المباراة النهائية لكأس العالم للمصارعة الحرة بين إيران وأمريكا وفازت الاخيرة على ايران لیحرز منتخبنا الوطني المرکز الثاني في هذه البطولة.

كما احرز المنتخب الأمریکي ومنتخب العالم على المركزين الاول والثالث.

وتأهل المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة، بعد الفوز في لقائه الثاني، إلى نهائيات كأس العالم للمصارعة الحرة في الولايات المتحدة.

و فاز منتخب بلادنا على اليابان في المباراة الأولى بنتيجة 9-1.كما واجه المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة منتخب العالم في مباراته الثانية نتيجة 6-4 وتأهل إلى النهائيات.

وانطلقت بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة قبل یومین باستضافة الولايات المتحدة وشارك المنتخب الوطني لبلدنا في هذا الحدث.

وتحظى المصارعة بشعبية كبيرة في إيران وهي متجذرة في تاريخنا وتقاليد الإيرانيين وتُعرف بطريقة ما بأنها رياضة وطنية.منذ عام 1951، عندما تم تأسيس منافسات المصارعة الحرة لبطل العالم، كان فريق المصارعة الوطني الإيرانية باستثناء أربع فترات دائمًا نشطًا وناجحًا. فازت إيران ببطولة العالم في أعوام 1961 و 1965 و 1998 و 2002 وحصل على 109 ميداليات (40 ذهبية و 37 فضية و 32 برونزية) في 35 مشاركة.