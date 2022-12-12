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بينها حصة موازنة منطقة كردستان..

'البارتي' يكشف تفاصيل جديدة عن مباحثات 'بغداد - أربيل'

'البارتي' يكشف تفاصيل جديدة عن مباحثات 'بغداد - أربيل'
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي اليوم الاثنين، تفاصيل بشأن طاولة الحوار المشتركة في بغداد، فيما كشف عن تحديد حصة منطقة كردستان من موازنة العراق العامة.

العالم - العراق

وقال القيادي بالحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم لـ السومرية نيوز، إن "الوفد الكردي ذهب الى بغداد بهدف استكمال المباحثات وتحديد المدة الزمنية لتنفيذ الاتفاق السياسي المبرم بين الديمقراطي الكردستاني والقوى السياسية في بغداد من أجل تشكيل الحكومة".

وأضاف أن "الوفد توصل الى نقاط مهمة مثل تسمية لجنة لتنفيذ المادة 140، فضلا عن تشريع قانون النفط والغاز، فيما تم تحديد حصة موازنة منطقة كردستان من الموازنة العامة بمقدار 14%".

وتابع كريم أن "هذه الزيارات ستكون متكررة لحين تنفيذ النقاط عملياً"، مؤكداً أن "الاجواء ايجابية بين الطرفين واهم ما يميزها هو عدم الخضوع لتدخلات القوى السياسية التي تحاول عرقلة هذه الاتفاقيات لمكاسب حزبية".

وكان وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني قد وصل بغداد، في وقت سابق، لمعالجة الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان العراق.

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