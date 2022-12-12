بالفيديو...غانم المفتاح وماهر زين يدعمان أسود الأطلس

العالم- قطر

وظهر كل من غانم وماهر زين هما يضعان عالم المغرب على كتفيهما ويغنيان له أغنية "هيا"، كتشجيعا منهما للفريق الوطني.

غانم محمد المفتاح مواطن قطري وشخصية مؤثرة في التواصل الاجتماعي، وُلد في مدينة الدّوحة، وهو سفير النوايا الحسنة لدولة قطر وهو مصاب بمتلازمة التّراجع الذّيلي.



هذا وقد علق غانم المفتاح الذي حصد شعبية كبيرة أثناء إفتتاحه كأس العالم على الفيديو :"أهلا بضيفي العزيز ماهر زين.. إن شاء الله الفوز لأسود الأطلس".



وقد شارك غانم في حفل افتتاح كأس العالم 2022 في مشهد تمثيلي بين الشرق والغرب مع الممثل الأمريكي مورغان فريمان، حيث تلا غانم استشهادًا بآية من القرآن الكريم، وهي الآية 13 من سورة الحجرات، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ، والتي تدعو إلى قبول الاختلاف والتنوع بين البشر، في إطار من السلام والمحبة.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، سيواجه نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم الأربعاء المقبل.