شاهد.. أزمة الطاقة تدخل القارة العجوز في خلافات ساخنة

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل، جهود للخروج من تبعات الأزمة التي بدأت تقسو بشكل أكبر على الأوروبيين مع حلول الشتاء وعجز إمدادات الغاز بعد قطع الإمدادات الروسية. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اعترفت صراحة بتأثير الأزمة على أمن الطاقة الأوروبي، مشددة على ضرورة تفاوض الأوروبيين ككتلة واحدة للحصول على أسعار أقل مقابل الغاز.



وقالت أرسولا فون دير لاين: "لقد أنشأنا منصة لشراء مشترك للغاز من أجل تخفيض عملية التفاوض والحصول على أسعار أفضل، من غير المقبول أن تزايد دول الإتحاد الاوروبي على بعضها في السوق العالمية وتساهم في رفع الأسعار، لذا من المهم أن تتضافر جهودنا في التفاوض على المستوى الدولي".



الخطوات الأوروبية لتخطي أزمة الطاقة، قد لا تكون كافية، فالمستقبل سيكون أكثر سوداوية كما أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي فاتح بيرول، الذي بشر الأوروبيين بعام جديد أكثر قسوة في حال لم تتخذ اوروبا خطوات جدية.



وقال فاتح بيرول: "نحن وسط أول أزمة طاقة حقيقية، عالمنا لم يشهد أبدا أزمة بهذه القوة والتعقيد، الازمة لم تنته بعد والعام المقبل قد يكون أكثر صعوبة. نتوقع وصول عجز إمداد الغاز إلى اوروبا العام المقبل إلى 30 مليار متر مكعب. وإذا لم تنفذ أوروبا الخطوات التي أعلنتها قد يصل العجز إلى 60 مليار متر مكعب".



أهم التحديات التي تواجه الأوروبيين، تتمثل بتأمين بديل للغاز الروسي، وهو ما يبدو صعبا جدا، حيث أشار بيرول إلى أن الإضافة الإنتاجية التي تم تأمينها بلغت نحو 20 مليار متر مكعب، أي أقل من 20 بالمئة من حجم الإمداد الروسي.

ومع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء الاوروبي، ترتفع أسعار الفيول والغاز ومعها يرتفع منسوب الغضب لدى الشارع الأوروبي الذي يعيش أزمة غير مسبوقة، فيما يعيش المستوى السياسي اختلافات واضحة على خلفية التعاطي مع موسكو، ما يهدد بوصول الأزمة الى مستوى يصبح فيها هذا المشهد من دلالات الرفاهية في القارة العجوز.