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شاهد.. هل عين العدالة الدولية عوراء عن جرائم الاحتلال؟

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفتح تحقيق دولي في اعدام الطفلة جنى زكارنة والتي اغتيلت بالرصاص اثناء عملية اجتياح لمدينة جنين وكانت الالاف من الفلسطينيين شيعوا الطفلة زكارنه في المدينة وسط دعوات بالانتقام.

العالم - مراسلون

في جنين فتاة فلسطينية لم تتجاوز الـ16 من العمر شيعتها المدينة بعد ان اصابتها رصاصة قاتلة خلال عملية اجتياح للمدينةومخيمها بهدف اعتقال مقاومين، شيعت جنو زكارنة الى مثواها الاخير وحسرة ذويها ستكون مؤبدة في النفوس والرصاصة التي اغتالتها ستكون دليلا دامغا على جرائم المحتل التي لا تفرق بين طفل وشيخ وامراة.

ورغم محاولة الاحتلال التنصل من قتل الطفلة زكارنة الا ان ملفه في السابق والحالي في الجرائم التي طالت اطفالا يحمل ذاته الى المحاكم الدولية لادانة المحتل، مئات الاطفال قبل جنى استشهدوا في عمليات الاحتلال والمئات منهم ايضا يقبعون في السجون الاسرائيلية، المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والرسمية اكدت انها ستحمل ملف الطفلة الى المؤسسات الدولية لادانة المحتل.

جنى ان تكون الاخيرة في ملف الجرائم الاسرائيلية لكنه يجب ان يكون بداية لبداية لادانة الاحتلال.

لو أن عين العدالة الدولية لسيت عوراء لكان الاحتلال الاسرائيلي قد أدين بمئات الجرائم في المحاكم الدولية منذ عشرات السنين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. هل عين العدالة الدولية عوراء عن جرائم الاحتلال؟