البنتاغون: ستواصل الولايات المتحدة مراجعة وجودها العسكري في أوكرانيا

العالم-الامريكيتان

وقال المسؤول الأمريكي، وسط تقارير عن خطط واشنطن المحتملة لزيادة عدد القوات في أوكرانيا "ما يمكنني قوله هو أننا سنواصل مراجعة مستوى وجودنا في البلاد".

ولم يحدد المسؤول ما إذا كان هذا يعني أن الولايات المتحدة قد تزيد أو تخفض عدد وحدتها في أوكرانيا في المستقبل، وامتنع المسؤول عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل مشيرا إلى مخاوف أمنية.

في وقت سابق، ذكرت شبكة NBC، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد قواتها العسكرية في أوكرانيا لزيادة السيطرة على توريد الأسلحة والمساعدة في استخدام الأنظمة "الحيوية".