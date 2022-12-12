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البنتاغون: ستواصل الولايات المتحدة مراجعة وجودها العسكري في أوكرانيا

البنتاغون: ستواصل الولايات المتحدة مراجعة وجودها العسكري في أوكرانيا
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

صرح مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستواصل مراجعة مستوى وجودها العسكري في أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقال المسؤول الأمريكي، وسط تقارير عن خطط واشنطن المحتملة لزيادة عدد القوات في أوكرانيا "ما يمكنني قوله هو أننا سنواصل مراجعة مستوى وجودنا في البلاد".

ولم يحدد المسؤول ما إذا كان هذا يعني أن الولايات المتحدة قد تزيد أو تخفض عدد وحدتها في أوكرانيا في المستقبل، وامتنع المسؤول عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل مشيرا إلى مخاوف أمنية.

في وقت سابق، ذكرت شبكة NBC، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد قواتها العسكرية في أوكرانيا لزيادة السيطرة على توريد الأسلحة والمساعدة في استخدام الأنظمة "الحيوية".

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البنتاغون: ستواصل الولايات المتحدة مراجعة وجودها العسكري في أوكرانيا

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