مونديال قطر 2022 يدخل المربع النهائي

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ولم يبق امام المنتخبات الأربعة كرواتيا والأرجنتين والمغرب وفرنسا سوى خطوة واحدة لتتأهل إلى الدور النهائي من المونديال. النهائي الذي يفتقده العديد من عظماء لاعبي كرة القدم.

في الدور نصف النهائي من المونديال، تتنافس منتخبات كرواتيا ضد الأرجنتين والمغرب ضد فرنسا لتحديد الفريقين المتأهلين للنهائي.

بعض المتابعين توقعوا أن تكون المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، فيما رأى متابعون آخرون أن فرنسا وكرواتيا هما اللتان ستتأهلان لنهائي مونديال 2022 وبالتالي تكرار نسخة 2018.

في مباراة نصف نهائي المونديال سيتعين على الكروات مواجهة المنتخب الأرجنتيني في مباراة تكرارية خاضوا مثلها في النسخة السابقة من كأس العالم، ويجب أن نرى ما إذا كان بإمكانهم التغلب على الأرجنتين كما في منافسات كأس العالم السابقة أم لا.

سجل المنتخب الكرواتي إحصائيات غريبة في مونديال قطر 2022. وإذا أردنا الأخذ بعين الاعتبار نهايات التسعين دقيقة من المباريات، فسنجد أن المنتخب الكرواتي لم يحقق سوى فوزا واحداً فقط في هذه النسخة من مباريات كأس العالم.

الأرجنتين تختلف كثيرًا عن فريق عام 2022. قد يكون هذا الفريق أقوى على الورق، لكنهم يعلمون أن ارتكاب أي خطأ امام كرواتيا قد يكون مهلكاً ومن الصعب جدًا تعويضه.

لدى الأرجنتين طموحات كبيرة لتألق ميسي في هذه المباراة، كما أن ميسي يدرك أيضا أن هذه هي فرصته الأخيرة لتسجيل الفوز ورفع كأس المونديال.

إلى ذلك ستقام مباراة أخرى ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم وذلك بين المغرب وفرنسا. فريقان يتمتعان بأداء جيد. فقد سجل المغاربة مفاجأت متتالية ومن العيار الثقيل في بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها الحالية وذلك بعد أن تغلبوا على فرق كبيرة مثل إسبانيا والبرتغال وأصبحوا أول فريق من القارة الأفريقية يصل إلى المراكز الأربعة الأولى في المونديال.

ونصل إلى آخر المنتخبات الأربعة ألا وهو منتخب فرسنا الذي يطمح إلى تحقيق انجاز نادر. فبطل النسخة السابقة من كأس العالم يتطلع إلى الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

لاعبو هذا الفريق يتمتعون بأفضل حالاتهم وقد حققوا نتائج جيدة للغاية حتى الآن. يرى العديد من الخبراء أن الجمع ما بين جيرو ومبابي خلق مزيجًا وتركيبة خطيرة جداً جعلت فرنسا من أبرز المرشحين للفوز بلقب مونديال2022.

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