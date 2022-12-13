أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

-افكار ..

الناطق بإسم الخارجية .. لن نسمح لأحد بإقحام أنفه بموضوع يرتبط بوحدة الأراضي الإيرانية.

- جمهوري اسلامي ..

رئيس السلطة القضائية يقدم توضيحات بشأن الأحكام القضائية بحق متورطين بأعمال الشغب .

- ايران ..

أمريكا أكثر عزلة.. بومبيو يتهم إدارة بايدن بالتسبب بتقارب السعودية من الصين .

- ابرار ..

الحكومة العراقية تتحدث عن خطة للسيطرة على المناطق الحدودية لإقليم كردستان العراق .

- افتاب يزد ..

إتساع دائرة الخلافات برئاسة إقليم كردستان العراق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.

- ارمان امروز ..

وزيرة الخارجية الألمانية تواصل إطلاق تصريحات معادية لإيران ملوحة بإجراءات حظر أوروبية جديدة .

- رويش ملت..

إيران تعلن عن حزمة إجراءات حظر متقابلة جديدة على الإتحاد الأوروبي .

- سياست روز ..

إستشهاد فتاة فلسطينية يافعة برصاص جنود الإحتلال في عدوان جديد على مدينة جنين.

- جوان ..

الهند تنشر طائرات مسيرة بشكل واسع على إمتداد حدودها مع الصين لرصد أية تحركات عسكرية .

- خراسان ..

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يحدد مهلة للحكومة لإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة .

- عصر ايرانيان ..

الناطق بإسم الخارجية .. الجزر الثلاث في الخليج الفارسي جزء لايتجزأ للأبد من التراب الإيراني .

- كيهان ..

أنباء عن شراء ألمانيا الغاز الروسي سرا في إلتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1-جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الجيش الصهيوني يعاني من أزمة خطيرة )..

يجري الجيش الصهيوني مناورات واسعة لاثبات جهوزيته القتالية مع تصاعد الاجواء الداخلية التي تشكك في قدرته على خوض حرب واسعة النطاق .

( حذر العديد من الخبراء العسكريين الصهاينة بأن الجيش غير قادر على حسم أية حرب محتملة مقابل غزة وحزب الله لبنان)

ويقول هؤلاء الخبراء ان حالات التهرب الواسعة من الخدمة العسكرية والانهاك المستمر والمتزايد في صفوف الجيش الصهيوني مع تعاظم التحديات بالضفة الغربية ومقابل غزة وحزب الله لبنان , من ابرز عوامل ضعف جيش الكيان .

وهذا الاعتراف يعني في الواقع ان الجيش الصهيوني غير قادر على خوض اية جرب شاملة وواسعة في المنطقة مقابل جبهة المقاومة برمتها , ويمكن اضافة عوامل اخرى تقف وراء ضعف جيش الكيان على غرار تدهور معنوياته بتزايد والشكوك من مستقبل الكيان برمته وكذلك بتزايد خسائره مع تعاظم المقاومة الفلسطينية المسلحة بالضفة .

2- خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في الشأن العراقي في مقالها ( ثلاثة عوامل صاغت الإنتصار العظيم )..

احتفل العراقيون مطلع هذا الاسبوع بالذكرى السنوية الخامسة للانتصار على تنظيم داعش الارهابي وسط تاكيدات رسمية وشعبية على ضرورة القضاء على ما تبقى من شراذم داعشية في الاراضي العراقية .

والواقع ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء ذلك الانتصار , فهناك عامل فتوى المرجعية بضرورة التصدي للارهاب التكفيري ,والى جانب ذلك ..

( ساهم الدعم الواسع الذي قدمته إيران للعراق بمسار الحرب على الإرهاب التكفيري في إلحاق هزيمة كبرى بداعش والدواعش )

وقام الفريق قاسم سليماني بدور بالغ الاهمية في قلب المعادلات الميدانية ضد داعش وبالتالي الحاق هزيمة كبرى بالدواعش. وبالطبع يتجسد العامل الرئيسي الثالث في الانتصار على داعش في العراق , بشجاعة الشعب العراق الذي تصدى بكل قوة عبر الحشد الشعبي لداعش والدواعش.

3- جمهوري اسلامي ..

في تقريرها ( مصرع وإصابة 11 ألف طفل يمني بالحرب ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

هذا ماجاء في احدث احصائية نشرها صندوق الامم المتحدة للطفولة " اليونيسيف" مؤخرا حول مآساة اطفال اليمن بسبب الحرب التي يشنها التحالف السعودي منذ سنوات على اليمن , وتقول اليونيسيف

( إن أحد عشر ألف طفل يمني قتلوا أو أصيبوا بعاهات دائمة في غارات التحالف وقصفه المدفعي على المدن والقرى اليمنية )

هذه المنطمة الدولية ترى ان هذا الرقم يرتبط بالحالات المسجلة والموثقة بصور وفلام فحسب وربما يفوق الرقم الحقيقي لعدد الضحايا الاطفال بحالات غير مسجلة اضعاف ذلك .

4- آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في مقالها ( أهداف تركيا من مشاركتها بمناورات أذربيجان) ..

هناك رؤية ترى بأن مشاركة تركيا بمناورات عسكرية مع جمهورية اذربيجان قرب حدود الاخيرة مع ايران ,رسالة تهديد لطهران بشأن موقفها الذي يرفض السماح باية تغييرات في الجغرافيا السياسية لجنوب القوقازعبر اقتطاع اراضي ارمينية . لكن ..

( هناك رؤية أخرى تقول إن تركيا ليس بوادي توجيه رسائل تهديد لإيران لان ذلك ليس في قدرتها ولا لصالحها )

وهي تعرف جيدا بأن اثارةغضب وحفيظة ايران مخاطرة كبرى خاصة وان ايران اثبتت قدرتها على مواجهة كل تهديدات وضغوط واشنطن وحليفاتها الاووبيات.

مع ذلك تأخذ بلادنا كل الاحتمالات بعين الاعتبار وسواء اكانت لتركيا اهداف خفية ما ام لا .

5- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في تعليقها ( نظرة على حقوق ثابتة )..

سباقات كاس العالم لكرة القدم كشفت عن قدرة بلد اسلامي كقطر على تنظيم وادارة واحد من اكبر الاحداث الرياضية في العالم , فقطر سجلت نجاحا كبيرا بادارة وتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم رغم كل اجواء التشكيك بقدرتها على ذلك .

( إن سباقات كأس العالم بقطر شهدت أحداثا عكست عمق تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية وهذا ماتجسد بفوز الفريق المغربي) حيث ارتفعت اعلام فلسطين بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي القوي .

حيث عبر الالاف من المشجعين القطريين والمغاربة والعرب واخرين من مختلف الجنسيا ت في العالم عن افراح مضاعفة بفوز المغرب باعتباره فوزا للقضية الفلسطينية بعد ان رفع اعضاء الفريق المغربي علم فلسطين تعبيرا عن فرحتهم بالفوز وكاشارة لتوظيف هذا الفوز لصالح القضية افلسطينية .