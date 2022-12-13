مسار الحرب في اوكرانيا في ظل احتدام المعارك

العالم - خاص بالعالم

وقال الباحث السياسي وسام إسماعيل، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن سبب تأخير انفراج الأزمة الأوكرانية هو عدم التواصل بين الأطراف المتحاربة.

بدوره قال الخبير بالشؤون الروسية سيرغي فوربيوف، إن هناك تواصلا غير علني بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا، وخير دليل على ذلك هو تبادل السجناء ما بين الطرفين في الأسبوع الماضي.

وأضاف، أن غاية الغرب من حل الأزمة الأوكرانية عبر التفاوض هو عدم انتصار روسيا في العملية العسكرية لأنهم يعلمون إذا وقفت الحرب دون أن يعلن انتصار روسيا فهذا الأمر يعني انتصار مشروع الأحادي الأميركي.

وأوضح فوربيوف، أن الموقف الروسي الرسمي يسوده الغموض في الخطوات الآتية من العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أميركا وأوروبا تدعمان القوات الأوكرانية في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأكد أن الغرض من الدعم الأميركي لأوكرانيا من أجل تسعير الحرب، يأتي في إطار استنزاف وإضعاف روسيا على كافة المستويات.

من جانبه قال الباحث السياسي نضال حمادة إن الحرب في أوكرانيا حسب المعطيات على أرض الواقع فإن مداها سيطول مداها.

وتوقع الباحث السياسي، أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بعد خمس سنوات وذلك بانتصار روسي على كافة المستويات.

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