نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-12-2022

قناة العالم
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٣٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
حرس الثورة: تمكنت قواتنا الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الذين يسعون لصناعة محتوى عن الاضطرابات الأخيرة في البلاد لصالح الإعلام الغربي
حركة الجهاد الإسلامي تدين حملة الاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية
علي رضا تنكسيري: نملك اليوم صواريخ لا تخطر في بال أحد
قائد القوات البحرية في حرس الثورة علي رضا تنكسيري: ما نستخدمه من سلاح خلال المناورات يختلف تماما عما سنستخدمه في الحرب
وزير الدفاع الايراني: كييف لم تقدم خلال اجتماع الخبراء الايرانيين والاوكرانيين وثائق تدل على استخدام روسيا الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا
وزير الدفاع الايراني: كييف لم تقدم خلال اجتماع الخبراء الايرانيين والاوكرانيين وثائق تدل على استخدام روسيا الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا
عضو المكتب السياسي لأنصارالله علي القحوم: رسالتنا واضحة لتحالف العدوان وعليه أن يعلم بأن المراوغة وكسب الوقت وتغيير الأدوات غير مقبولة
عضو المكتب السياسي لأنصارالله علي القحوم: على تحالف العدوان تلبية كافة مطالب الشعب اليمني أَو تحمل تبعات تعنتهم وسلوكهم العدواني
عضو المكتب السياسي لأنصارالله علي القحوم: توجهات أمريكية بريطانية لإستمرار العدوان، وتشديد الحصار وتعزيز حالة اللاحرب وأللاسلم
سرايا القدس- مجموعات جبع: تمكن مجاهدونا من استهداف ثكنة عسكرية في مستوطنة "حومش" جنوب جنين بوابل من الرصاص وتم توثيق العملية
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-12-2022
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/12/13/167092420962619000.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/12/13/167092420962619000.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/12/13/167092418087489400.jpg
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-12-2022
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
رياضة
مونديال قطر 2022 يدخل المربع النهائي
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨
مع الحدث
تداعيات حرب أوكرانيا في غياب الحسم
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩
هاشتاغ
محاولات فرنسية لتغطية سجل حقوق الانسان السعودي
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧
أهم الأخبار
أطفال اليمن، ضحايا العدوان السعودي... الطاقة في أوروبا، الأزمة والحلول المتاحة
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦
خاص بالعالم- مراسلون
قلق صهيوني من تزايد التعاون الروسي الإيراني
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣
خاص بالعالم- مراسلون
صهينة المنامة
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
وضع اللمسات الأخيرة على 16 نقطة تفاهم بين طهران وبكين
تغريدة صحفي فلسطيني تحظى بتفاعل واسع، لهذا السبب + صورة
شاهد بالفيديو..
نكتة سخيفة.. الإعلام السعودي ينتقد القضاء في ايران
حزب جعجع يطالب بعقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس
هل بدأت الهجرة الصهيونية العكسية من فلسطين المحتلة؟
العدوان السعودي على اليمن.. جرائم تفوق ما ارتكبه الاحتلال "الاسرائيلي" + فيديو
مقالات و تحليلات
في ظل الاحتدام الميداني .. أيّ مسار للحرب في أوكرانيا؟
مناورة الشتاء الساخن على الحدود مع لبنان.. ما هي اهداف 'اسرائيل'؟
في ذكرى الشهيد.. خطاب القائد سيظل خير شاهد
واشنطن تحذر نتنياهو من قضيتين..فما هما؟!
انهيارات 'الجيش الصهيوني' من الداخل.. تعرض الإحتلال لـ'تداعيات' خطيرة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.