الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-12-2022

الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-12-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وضع اللمسات الأخيرة على 16 نقطة تفاهم بين طهران وبكين

تغريدة صحفي فلسطيني تحظى بتفاعل واسع، لهذا السبب + صورة

شاهد بالفيديو.. نكتة سخيفة.. الإعلام السعودي ينتقد القضاء في ايران

حزب جعجع يطالب بعقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس

هل بدأت الهجرة الصهيونية العكسية من فلسطين المحتلة؟

العدوان السعودي على اليمن.. جرائم تفوق ما ارتكبه الاحتلال "الاسرائيلي" + فيديو