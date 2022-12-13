الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات الی أوكرانيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

بعد تقارير اميركية تحدثت عن عزم واشنطن زيادة عدد قواتها في اوكرانيا، الرئيس الأميركي جو بايدن يؤكد مرة اخرى ألا خطط لدى بلاده لإرسال قوات الى هذا البلد.

بايدن قال إنّ الولايات المتحدة لن ترسل قوات عسكريةً الى أوكرانيا، لكنها بدلاً من ذلك ترسل مساعدات ومعدّات بملايين الدولارات.

تصريحات بايدن تتناقض مع ما نقلته قناة 'ان بي سي' الاميركية نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم إنّ الولايات المتحدة تريد زيادة عدد قواتها العسكرية في أوكرانيا لزيادة السيطرة على توريد الأسلحة والمساعدة في استخدام الأنظمة الحيوية.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنّ من الصعب للغاية على كييف أن تتحمّل الوضع القائم بدون دعم الولايات المتحدة. واكد في مقابلة صحافية حاجة بلاده الماسة إلى مساعدة أكثر قوة فيما اعرب عن قلقه من تغير الاوضاع السياسية في الولايات المتحدة خاصة في الكونغرس معتبراً انّ ذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المساعدات لبلاده.

ميدانيا قالت روسيا وأوكرانيا إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا فيما اشارت كل منهما الى نجاحهما في صد هجمات الطرف الآخر. سلطات دونيتسك اكدت ان أكثر من نصف الاقليم يخضع للسيطرة الروسية. فيما اشارت وزارة الدفاع الروسية الی ان هجومها هناك أسفر عن مقتل عشرات الجنود الاوكرانيين.

من جهتها اعلنت القوات الاوكرانية انها صدت الهجمات الروسية في عشر مناطق في حين قالت سلطات كييف إن القصف الروسي المستمر على خط المواجهة في دونيتسك دمر مدينة باخموت بالكامل.