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على ضفاف أروند

تعرف على تمور واحات النخيل في مدينة آبادان الايرانية

الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

نسلط في هذا البرنامج الضوء على واحات النخيل في مدينة آبادان في جنوب غرب إيران تلك الثروة الطبيعية.

العالم - على ضفاف أروند

ويبدأ حصاد الرطب في موسم الصيف في بساتين نخيل مدينة أبادان جنوب غربي ايران مطلع شهر أيلول/ سبتمبر حيث يقال بوجود 2000 نوع من التمر في مدينة آبادان خاصة في خوزستان.

وتُعتبر أبادان من المراكز الرئيسة لإنتاج أنواع متعددة من التمور في أكثر من ثلاثة عشر الف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.

وتعتبر ايران في المرتبة الثانية عالميا في انتاج التمور كما أن واحة ايران الاغلى والاغنى بأجواد انواع الرطب والتمور التي تسحرك طبيعتها وتستقبلك اشجار نخيلها الوارفة.

اربعة ملايين هو عدد النخيل فى أبادان تتوزع علی مناطق مختلفة تصل مساحتها الى ثلاثة عشر الف هكتار. وبسبب توافر الظروف المناخية الملائمة يصل انتاجها الى مئة و ستين الف طن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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على ضفاف أروند تعرف على تمور واحات النخيل في مدينة آبادان الايرانية

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