انتخاب رئيس مؤقت للكنيست.. يشرف على قرارات نتنياهو لتشكيل الحكومة

العالم - الإحتلال

وكان الليكود يتطلع إلى تعيين رئيس جديد للكنيست، بهدف تمرير قوانين تتعلق بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا، ومنح صلاحيات واسعة لـ إيتمار بن غفير في جهاز الشرطة، وسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا بحيث يمنعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.

وسيكون على ليفين الإشراف على تمرير رزم من التشريعات والقوانين في الكنيست، تشترطها أحزاب "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" و"شاس"، وذلك كشرط مسبق لأداء اليمين في الحكومة الجديدة.

وتستمر مهمة ليفين بشكل مؤقت، ومن المتوقع أن يصبح وزيرا للقضاء في حكومة اليمين المتطرف المقبلة.

وقال أعضاء كنيست في حزب الليكود إنه سيستقيل من منصب رئيس الكنيست قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين وسيتم انتخاب رئيس آخر.

ويتطلع الائتلاف المقبل برئاسة نتنياهو إلى أن يغير بشكل عاجل قانون أساس لتمهيد الطريق لرئيس حزب "شاس" أرييه درعي ليصبح وزيرا، وذلك على الرغم من الحكم عليه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يشغل درعي وزارة المالية.

ويرى حزب "شاس" أن مشروع القانون الخاص بإفساح الطريق أمام درعي في الحكومة المقبلة، هو شرط مسبق للانضمام إلى حكومة نتنياهو.

والأحد، انتهت المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة ومدتها 28 يوما، لكن رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ وافق على تمديد هذه المهلة لمدة 10 أيام إضافية بناء على طلب نتنياهو.

وبموجب القانون فإنه يمكن تمديد المهلة لمدة 14 يوما إضافية.. وفي حال الفشل فإن الرئيس الإسرائيلي يكلف نائبا آخر بتشكيل الحكومة.