'تقتل القتيل وتسير في جنازته'..امريكا ترعى عملية السلام في اوكرانيا

العالم - الأميركيتان

وأضاف ميد، لصحيفة The Wall Street Journal: "لا نريد استمرار العقوبات ضد روسيا فهي تدمر الاقتصاد العالمي، وتدفع بأوروبا إلى حرب مستمرة، يجب إنهاء الأزمة الأوكرانية بمعاهدة سلام، لا بهدنة مسلحة تنفجر في أية لحظة".

وحث إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على التفكير في الاتفاقات التي ينبغي التوصل إليها لتحقيق السلام بين روسيا، والغرب، وأوكرانيا، واقترح عددا من الشروط لتحقيق ذلك.

منها تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن لتجنب المزيد من الدمار، وضرورة "معاقبة روسيا على عدوانها" بشرط ألا تنتهي بتفكيك أوصال روسيا الاتحادية مهما كانت الاتفاقيات.

وأكد ميد، أن سياسة حلف الناتو في التوسع خاطئة، مشيرا إلى ضرورة تطوير نظام الحلف الأمني.

وأوضح، أن استمرار الأوضاع على هذه الحال، ستؤدي إلى انتشار الفوضى والحروب في القوقاز، وصعود الصين، وانتشار الأسلحة النووية ومكوناتها للبيع لمن يدفع أكثر.

وأشار ميد، إلى أن تحقيق جميع الشروط مهمة صعبة، وأن المفاوضات مع روسيا ستكون صعبة لكنها حتمية.

هذا ومنذ بدء عمليات روسيا الخاصة في أوكرانيا ، فشلت 4 جولات من المفاوضات المباشرة بين ممثلي الطرفين في التوصل لتسوية، في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن عقوبات على موسكو مع التركيز على تدفق الأسلحة والإمدادات الإنسانية والمساعدات المالية إلى كييف.