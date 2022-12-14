ميسي يعيد أمجاد مارادونا في مونديال قطر

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إذن كأس العالم ألفين واثنين وعشرين على وشك أن يطوي صفحته مع الاقتراب من نهاية منافساته وتحديد المنتخبات الأربعة التي تأهلت لنصف النهائي. والآن لم يتبق سوى معركة الوصول إلى النهائي.

من بين المنتخبات الأربعة التي شاركت في الدور نصف النهائي، تصدرت فرنسا باقي الفرق بسبع مشاركات في هذه المرحلة، وبعد الديوك يأتي التانغو بخمس مشاركات، وكرواتيا بثلاث مشاركات والمغرب بظهور واحد في هذا الترتيب.

وفي إطار المباراة الأولى من منافسات نصف نهائي كأس العالم الفين واثنين وعشرين واجهت الأرجنتين كرواتيا في مباراة مثيرة وشيقة والتي انتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي بنتيجة 3 – 0.